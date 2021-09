Brisanje preteklosti – prekletstvo slovenskega naroda

V nadaljevanju preberite:

Krilatico, vsakdo, ki ima pet minut časa, se s tem ali onim ukvarja, bi lahko zapisali tudi tako: vsakdo, ki hoče dvigniti svoj politični rejting, se spravi na našo državno preteklost – od navadnega državljana do vidnih politikov, vse do predsednika vlade in tudi države. In žal se nam ta isti vzorec neprestano ponavlja in smo se iz zgodovine bolj malo naučili; to pa ima za posledico razvojni zastoj in narodno neenotnost. Zakaj?