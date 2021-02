Center za protonsko terapijo nas postavi na zemljevid najrazvitejših

V intervjuju preberite:



»Moj predlog: dajmo si za cilj, da v petnajstih letih prehitimo Finsko pri inovacijah in Avstrijo v BDP. Podobni predlogi so že prihajali od desnih in levih vlad, pa se naj dobijo vse stranke in javno strinjajo ter nam, državljanom, prisežejo, da si ne bodo nagajale, kadar bo šlo za te cilje. Da ne bo ostalo samo pri visokozvenečih ciljih in strategijah, moramo takoj zbrati ekipo ljudi, ki bodo naredili konkretne načrte, kaj je vse treba narediti in spremeniti, da se bodo cilji uresničili. Center za protonsko terapijo je lahko že en tak razvojni projekt, ki nas bo postavil na zemljevid najrazvitejših,« pravi Mark Pleško, soustanovitelj in direktor visokotehnološkega podjetja Cosylab, ki je vodilno v svetu na področju kontrolnih sistemov za jedrske pospeševalnike.



Po starših izhajam iz bolj leve, komunistične, delavske družine, na drugi strani moja žena prihaja iz verne, kmečke družine. Oboji so izjemno pošteni ljudje. Moj svak je nadškof in papeški nuncij v Iraku, jaz sem podjetnik in znanstvenik, a se zelo dobro razumemo. Zelo cenim ljudi in vsakega posameznika ter tisto, kar dela. In ni v meni, da bi ljudi ločeval po ideološki plati. Trudim se vsakega človeka razumeti in vsakega spoštujem.



Dajmo se pogovarjati o razlikah, vedeti moramo, da so razlike med nami, in dajmo jih razumeti. Skrbi pa me, da je politični diskurz, ne le v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu tak, da se vse bolj podaja v bitke in gleda, kje bi drugemu škodovali. Tako kot v vojni. To bi pa rad presekal. Slovenci imamo toliko skupnega. Če pogledate levico in desnico, vsi želijo isto. Vsi hočejo dobro družini, sosedom, celi družbi, le način izvedbe je drugačen. Dajmo se potem pogovarjati o pametnih rešitvah, ne pa o tem, kdo in zakaj je s kom skregan. Tu lahko citiram Blaža Brodnjaka iz vašega intervjuja v Sobotni prilogi.