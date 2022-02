Covidni režim, odgovor globalističnih elit na krizo liberalizma

V nadaljevanju preberite:

Covidni režim je sistem ukrepov za upravljanje epidemije covida-19. Ukrepi prizadevajo družbo bolj, kot prizadevajo virus – in bolj kot jo prizadeva sama bolezen. So nevarnejši od okužbe. Uvajajo globoke negativne družbene spremembe. Brišejo politiko kot skupno urejanje skupnih zadev in razgrajujejo družbo kot tako.

Covidni režim je način proizvodnje distopične prihodnosti: totalitarnega neposrednega znanstveno-tehnološkega gospostva nadnacionalnega kapitala. V njem so se skondenzirale, intenzivirale in sistematizirale destruktivne razvojne težnje preteklih nekaj desetletij, do njega pa vodijo tudi poti, ki so bile utrte že na začetku moderne dobe. Vprašanje, v kakšnem razmerju je s slednjimi, je predmet tega zapisa.