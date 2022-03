Čudežna jegulja

V članku preberite tudi:

Najljubši preučevalec jegulj Patrika Svenssona je danski znanstvenik Johannes Schmidt, ki se je odločil, da bo jeguljam sledil do izvora. Od leta 1904 do 1911 je jadral ob obalah Norveške, Danske, Maroka in po Sredozemlju, a vse, kar je našel, so bile prozorne ličinke, o katerih je predvideval, da bi lahko bile zametki jegulje.

Najstarejša bitja na planetu prihajajo prav iz morja; vrsta školjk lahko dočaka več kot petsto let, ni čudno, da se imenujejo Ming, saj so še »poznale« to kitajsko dinastijo. V Tihem oceanu vzhodno od Kitajske lahko spužve steklenjače živijo enajst tisoč let.