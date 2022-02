Devetdeset minut za končno rešitev

V nadaljevanju preberite:

Elegantna vila s parkom in pogledom na jezero. S plešočimi kerubi na vrhu pročelja. A tudi tovrstna idilika ne more spremeniti njene mračne preteklosti. V tej zgradbi je namreč petnajst najvišjih uradnikov nacistične vlade in SS na kratkem, jedrnatem delovnem sestanku, ki je trajal vsega devetdeset minut, zapečatilo usodo milijonov evropskih Židov.

Konferenco je vodil Reinhard Heydrich, vodja varnostne službe v tretjem rajhu, ki je bil maja 1942 potem smrtno ranjen v atentatu v Pragi, zaradi česar so nato Nemci iz maščevanja zravnali z zemljo vasi Lidice in Ležáky.