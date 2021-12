Dijakinjam in dijakom volilno pravico!

V nadaljevanju preberite:

Vstopamo v supervolilno leto. Kako smo pripravljeni nanj? Sodeč po javnomnenjskih podatkih o zaupanju v politiko, politične institucije in stranke slabo. Dobra polovica (57,5 odstotka) anketiranih v zadnji raziskavi slovenskega javnega mnenja (SJM 2021) ni zadovoljna s stanjem demokracije v državi, 18 odstotkov jih je izjemno nezadovoljnih. To je najvišji odstotek nezadovoljnih od devetdesetih let dalje.

So volitve res vključujoče, če izključujejo vse mlade do 18. leta? Prav mladi bi morali imeti možnost sodelovati in odločati o prihodnosti, ker bodo prav oni zelo verjetno nosili največjo težo razpletanja kriz, v katere smo zabredli. Sodobna ekološka kriza je morda najbolj izrazit primer takšnih kriz, ki bo imela usodne posledice za prihajajoče generacije. Dejansko je še več kriz (zdravstvene, ekonomske, tehnološke), ki bodo v prihodnosti morda še bolj grozeče in pereče, kot je danes ekološka. Dejstvo je, da bodo mladi morali s posledicami političnih odločitev živeti dlje kot kdorkoli.