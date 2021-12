Dirigirani sreča in svoboda sta nekaj obscenega

V intervjuju s Spomenko in Tinetom Hribarjem lahko preberete:

Problem sprave, ugotavljata Spomenka in Tine Hribar, ne sega v leto 1945. Sega tudi v čas nasilnega pokristranjevanja in nasilne protireformacije. Razkol, ki ga analizirata, torej ni enkratni dogodek, pač pa ponavljujoč se pojav. V pogovoru odkrijeta tudi, v čem se razlikujeta. Spomenka Hribar pojasni, da se je pisanja o spravi, ki sega v leto 1983, lotila zaradi empatije. Tineta označi za ostro racionalno osebnost. O marsičem se strinjata. A se med pogovorom zaistrijo tudi polemične misli, ki jih nadgradita z dialogom.

Spregovorila sta o številnih temah: demonstracijah, volitvah, osamosvojitvi. Opišeta, kdaj sta prvič srečala Janeza Janšo in kako vidita njegov politični razvoj in sedanji politični credo. Tudi o tviterju, televiziji in svetovnem etosu ...