Dolgo poletje vročih knjig

- Rada berem sezname knjig, ki jih priporočajo strastni bralci; ne le zato, ker je dobrih knjig tako veliko, da so takšna naštevanja dragocenost, ampak tudi zato, ker se vedno sestavijo v zgodbo. Za knjige, ki jih omenjajo, se vedno zdi, da komunicirajo med sabo. Med njimi je vedno toliko inspiracij, neznank, spominov. Ti seznami so kot čajni lističi na dnu skodelice, iz katerih lahko včasih prerokujemo stanje sveta, prihodnost, geografije. Predvsem pa so seznami poletnega branja obljube užitkov – dolgi dnevi, modrina neba ali morja, branje in čas, ki se čudno podaljša.

- Katere knjige v branje priporočajo Agata Tomažič, Tevž Logar, Matej Andraž Vogrinčič, Carlos Pascual, Branko Soban, Mojca Pišek in Irena Svetek