Dostojevskomanija je najboljše, kar se lahko zgodi gimnazijcu

V nadaljevanju preberite še: - Zakaj je Dostojevski lahko delal samo v »sistemu stalnega dolga«:

Dostojevski je vsem svojim založnikom pa tudi posrednikom dopovedoval, da lahko dela samo v »sistemu stalnega dolga« in nikakor drugače. »Ker sem zmeraj strašno potreboval denar in se preživljam samo s svojim delom, sem bil vse življenje skoraj prisiljen, da sem povsod, kjer sem delal, jemal predujem. Drži pa, da so mi ga povsod dajali.«



- Zakaj je tako strastno igral ruleto



- Zakaj je prvo ljubezen doživel razmeroma pozno?

Plahost, revščina in bujna domišljija so slabe sopotnice zaljubljenega pesnika. Panajeva je o F. M. pisala: »Že ob prvem pogledu nanj se je videlo, da je to strašno živčen in dovzeten mladenič. Bil je suhcen, majhen, svetlolas, z bolestno barvo obraza. Njegove male sive oči so nemirno preskakovale s predmeta na predmet, blede ustnice pa so mu živčno trzale.«



- Zakaj je bila njegova druga žena Ana Grigorjevna njegov glavni dobitek?

Bila je tako mlada in neizkušena, da se ji je vse, kar je počel mož, zdelo normalno. Nič je ni šokiralo ali prestrašilo. Vse svoje male zamere do moža je v stenografski obliki zapisala v dnevnik za leto 1867.

Po njegovi smrti ga je označevala za »sonce svojega življenja«. Skupaj sta preživela štirinajst let in po pismih F. M. se vidi, da jo je ljubil iz leta v leto bolj ‒ v njej je videl poželenja vredno žensko, mamo svojih otrok, dobro prijateljico in pomočnico.