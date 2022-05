Politike ni zbudila podnebna kriza, jo bo vojna v Ukrajini?

V nadaljevanju preberite:

Človeštvo se danes sooča s številnimi svetovnimi krizami: podnebna, okoljska, zdravstvena, napačna ekonomska paradigma, gospodarsko-finančna kriza, kriza vrednot in demokracije, če naštejemo samo glavne, zato se moramo za njihovo gašenje pogovarjati o vodi, vodi in vodi. Za učinkovito in pravočasno reševanje podnebno-energetske krize tudi v Sloveniji potrebujemo demokratično javno razpravo na osnovi številk, dejstev in referenc in ne zgolj na političnih odločitvah ter lobiranju energetike za ohranitev monopola in fevdalnega udobja. Iz razprave o zelenem energetskem prehodu in razogljičenju energije Slovenije moramo v celoti izključiti rabo tako imenovanih »alternativnih dejstev« ali celo »alternativne resnice«.