Evangelisti z vzhoda in prihodnost Evrope

V Evropski uniji se začenja razprava o njeni prihodnosti. Že pred uradnim začetkom se na okope postavljajo politični evangelisti Janša, Orbán in Kaczyński. Označili jih bomo s kratico JOK. Zaostrujejo retoriko v odnosu do evropske komisije in drugih evropskih držav, zlasti zahodnih. Očitajo jim vsiljevanje liberalnih vrednot in nespoštovanje tradicije ter zgodovinskih okoliščin njihovih držav. Sami trdijo, da se zavzemajo za ohranjanje evropskega načina življenja, ki temelji na krščanskem in še posebej katoliškem izročilu.



Retorika JOK je simptomatična z več vidikov. Prvi je formalno pravni. Slovenija, Madžarska in Poljska so se kot nove članice EU morale že pred pristopnimi pogajanji v Svetu Evrope zavezati k spoštovanju temeljnih mednarodnih listin, človekovih pravic in temeljnih civilizacijskih vrednot. V pristopnih pogajanjih pa so morale zagotoviti spoštovanje načel in listin EU ter odpraviti sistemske pomanjkljivosti, ki so odstopale od evropske ureditve, vključujoč svobodo medijev, vladavino prava, delitev oblasti in podobne. Sedaj pa družba JOK nenadoma odkrije, da jim Evropa nekaj vsiljuje ...