Evropi se obeta podobna zabava kot v 70. letih

V nadaljevanju preberite:

Populizem, obljubljanje pomoči in neracionalnih oziroma neuresničljivih ciljev, je lahko v tem trenutku nevaren, ocenjuje Sibil Svilan, eden najbolj izkušenih bančnikov pri nas. Tri mandate je vodil SID banko, ki je obeležila 30 let delovanja. S Svilanom smo se pogovarjali med drugim tudi o inflaciji in dogajanju v energetiki ter spremembah, ki so pred nami.