Farsa z vladavino prava

Domnevno zadnji vrh Evropske unije z Angelo Merkel ostaja v spominu po prizorih umirjenega razpoloženja: odhajajoča kanclerka pozira na fotografiji s predsednikom evropskega sveta Charlesom Michelom in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom; je čisto spredaj, prva v dolgi vrsti sedemindvajsetih voditeljev, ki stopajo po rdeči preprogi proti skupinskemu fotografiranju na vrhu v Bruslju, spotoma kramlja s predsednico komisije Ursulo von der Leyen.

To je slika običajne mirnosti, značilne za najmočnejšo evropsko političarko minulih šestnajstih let. Kakor da so se je pretekli teden navzeli tudi šefi držav in vlad, ki so se na zasedanju evropskega sveta sentimentalno poslavljali od nje. Kakor da ne bi bila Evropska unija sredi krize, ki jo pretresa do temeljev.

Za fasado zaigrane spokojnosti razpada esenca Evrope.