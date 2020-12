Filmi nas pripravljajo na katastrofe, krize, pandemije – na prihodnost

V intervjuju preberite:

Ko berem to poetično visoko pesem filmom noir, ki se razteza na tisoč straneh, pomislim koliko ljubezni, strasti in obsesije je v njej. In kako nenavadno aktualna je za ta čas: v filmih noir so odmevali vsi virtualni robovi tedanje zgodovine. Zlom borze, velika depresija, vzpon fašizma, diktatur in populizma, prohibicija, razmah podzemlja, tesnoba druge svetovne vojne, medvojna industrializacija ženske delovne sile, kot piše Marcel Štefančič, jr.



Govorila sva o fantazmah filma noir, o tem, kaj nam ta film govori o svetu danes, o usodni ženski, domu, Louisu Adamiču, Ivanu Cankarju in času, ko se »tesnoba nate lepi kot dež na junake filmov noir«.