Francozi so odšli iz Afrike skozi vrata, da bi se vrnili skozi okna

(Neo)kolonializem je kompleksen pristop, ključna je perspektiva, kdo gleda kam, od kod. Boubacar Boris Diop zre proti Franciji precej srepo, medtem ko razmišlja, kako brezizhodno je zapečatila usodo nekdanjih kolonij. V prizadevanjih predsednika Emmanuela Macrona, da bi za nazaj popravil, kar bode v oči, pa tudi vidi več leporečnosti kot iskrenosti ... A čas teče naprej, ne nujno nekdanjim velikanom v prid.



Pisatelj, novinar in založnik Boubacar Boris Diop je avtor izjemno pretresljive in svetovno odmevne knjige o ruandskem genocidu Murambi, knjiga o okostjih, ki je v prevodu Marjete Novak Kajzer izšla pri založbi /*cf. Pred nekaj leti je za Delovo zunanjepolitično redakcijo pisal pronicljive kolumne o Afriki, zdaj končuje nov roman, kot direktor založbe EJO pa si prizadeva za izdajanje literature v nacionalnih afriških jezikih, denimo v wolofu. Kakor pravi, deluje založniško na dolgi rok, za prihodnost, četudi je sprva bralcev manj, kot si je želeti. A ne more biti cilj komercialni uspeh, denar, v življenju je treba meriti precej plemeniteje.

Z Boubacarjem Borisom Diopom sva se med Ljubljano in Dakarjem, ki ga od začetka pandemije skorajda ni zapustil, povezala prek zooma, in se pogovarjala v francoščini, v kateri »vedno pišem, govorim pa navadno ne«. Njegov notranji svet je docela senegalski, v Franciji, do katere je nadvse kritičen, se ni nikoli izobraževal, in tudi o zunanjem svetu verjame, da se vse vrti okrog jezika, začne in konča z njim, politično prav tako.