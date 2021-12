Geopolitični in lokalni sevi pandemije

V članku lahko preberete:

V tem času ni pr(a)vo vprašanje, kdaj bo konec pandemije, temveč kako se na globalni ravni spopadati in organizirati optimalno učinkovite načine, da bi se v prihodnosti vrnili v (post)normalno življenje. Medtem ko so mnoge avtoritarne vlade v pandemiji prepoznale priložnosti za zlorabo izrednih razmer, slabitev demokratičnih norm in institucij ter omejevanje svobode medijev in degradacijo civilne družbe, so se znanstveniki skupaj z zdravstvenimi delavci, ki se borijo za življenja obolelih, znašli v nezasluženi in nepravični vlogi »krivcev«, ki morajo javnosti sporočati slabe novice.

Pojav različice omikrona je dodaten dokaz, da smo vsi prebivalci planeta na istem čolnu, čeprav ne tudi z enakim dostopom do cepiv, in da ne bo varen nihče, dokler ne bomo varni vsi.

V svetu je do danes zaradi pandemije izgubilo življenje že prek pet milijonov ljudi, pri čemer je ta številka zaradi pomanjkljivih podatkov ali celo zavajanj držav lahko tudi za nekaj sto tisoč višja, kot navajajo uradni podatki.