Google v Sloveniji podpira številne družbeno odgovorne iniciative

Glavnino dela Metke Svetlin, vodje marketinga v Google Adriaticu, predstavljajo programi za pomoč pri okrevanju lokalnega gospodarstva s pomočjo tehnoloških orodij. Google od leta 2016 namreč strateško pomaga malim in srednjim podjetjem ter strokovnjakom pri pridobivanju in nadgrajevanju digitalnih veščin v Sloveniji, od lani tudi s pobudo Grow Slovenia with Google.

Kako vas je pot zanesla pod okrilje Googla?

Priložnost, da grem v tujino delat za podjetje, kot je Google, se mi je zdela pomemben korak za osebno rast in razvoj. Takrat je Google zaposloval predvsem posameznike, ki smo z znanjem in delovanjem želeli podpirati lokalne trge, s podporo iz Dublina. Prišla sem ravno v času, ko je Google zaznal potrebo po prisotnosti na lokalnih trgih in umeščanju relevantnih tematik ter iniciativ v ustrezne kontekste. Najprej, leta 2011, sem se zaposlila v Googlovi pisarni v Dublinu, kjer sem razvijala ključne oglaševalce Google Ads v Sloveniji in sodelovala pri oblikovanju njihovih digitalnih strategij, sčasoma pa se je pojavila priložnost tudi za marketing koordinatorja za Slovenijo in regijo Adriatic.

Ves čas mojega delovanja v Googlu me spremlja stimulativno delovno okolje, kar sem izkusila tako na Irskem kot tudi v sklopu delovanja na lokalnih trgih. Obstaja spekter dobro premišljenih ter implementiranih ugodnosti, ki povečujejo kakovost življenja, še pomembneje pa je, da vsi člani kolektiva delimo iste vrednote in kulturo podjetja. V podjetju vlada zelo spoštljiv odnos med člani timov ter v odnosu do zunanjih partnerjev in prav Googlova skrb za širšo skupnost je nekaj, kar zaposleni cenimo.

Naj kot zanimivost povem, da sem pred tem delala kot asistentka na ekonomski fakulteti, kjer sem na vajah pri predstavitvi različnih tipov organizacij kot primer opolnomočene organizacije navajala prav Google in študentje so bili nad slišanim navdušeni. Vendar takrat še nisem razmišljala, da bi delala v tem podjetju. Do Googla me je pripeljal splet okoliščin – videla sem oglas za delovno mesto, prijavila sem se in odprla so se mi vrata, skozi katera sem ponosno stopila.

Katere iniciative je na lokalnih trgih s stališča Googla vredno podpreti?

Poznavanje trga, na katerem delujemo, je ključ in vedno je pomembno, kako in kje podjetje vidi priložnosti za pomoč in razvoj lokalnega okolja. Pomembno je natančno spoznati lokalne iniciative in prepoznati, kje lahko Google relevantne obstoječe iniciative nadgradi in jim doda zagon, veter v jadra. Google se do podjetništva nasploh obnaša zelo družbeno odgovorno, saj podpira tisto, kar lahko opolnomoči posameznike oziroma iniciative, jim prinese dodano vrednost, kot je na primer razvoj ekosistema digitalnega oglaševanja ali uporaba digitalnih orodij, ki pripomorejo k nadaljnji rasti in razvoju.

Pri projektih vedno sodelujemo z lokalnimi kredibilnimi partnerji, ki programe in pobude tudi izvajajo. Iz Googla podamo usmeritve glede vsebine, jih pregledamo in sokreiramo ter potem tudi financiramo, da povečujemo dostopnost in doseg. Poskušamo torej doseči čim večji spekter različnih skupin, fokus pa je na nadgrajevanju digitalnih veščin, digitalni transformaciji podjetnikov in digitalnem marketingu.

Na katere projekte v Googlu pa ste najbolj ponosni?

Ponosna sem na vse izpeljane projekte, osebno pa mi je najbolj pri srcu projekt digitalne zbirke Zgodbe iz Slovenije s poudarkom na slovenski kulturni dediščini, ki je nastal pod okriljem neprofitne platforme Google Arts & Culture, zaživel pa je decembra lani. Zanj smo, skupaj s Slovensko turistično organizacijo in drugimi ustvarjalci, prejeli diamantno priznanje the golden city gate, ki nagrajuje odličnost na področju promocijsko-komunikacijskih kampanj in orodij v turizmu. Zbirka vsebuje več kot 60 zgodb in virtualnih ogledov ter več kot 1200 fotografij, umetnin in fresk. V njej so med drugim posnete tudi štiri znane slovenske pravljice in ta projekt je odličen primer pozitivnih vidikov digitalizacije – povečevanje dostopnosti do vsebin.

Še posebej pa bi izpostavila projekte, ki jih Google v zadnjih dveh letih podpira prek svoje filantropske organizacije Google.org. S prejetimi sredstvi lokalne organizacije v Sloveniji z digitalnim znanjem opremljajo vse generacije v Sloveniji, spodbujajo gospodarsko rast in ustvarjanje enakih možnosti za uspeh vseh v digitalnem svetu ter krepijo digitalno preobrazbo Slovenije na področju raziskav umetne inteligence in socialnega podjetništva.

S prepoznavanjem pomena medgeneracijskega sodelovanja in digitalnih veščin smo tako podprli projekt Simbioze S spletom naproti letom, s katerim starejši izboljšujejo digitalno pismenost in postajajo »neustrašni« uporabniki storitev, orodij in interneta v informacijski in komunikacijski tehnologiji. To povečuje socialno vključenost in aktivno sodelovanje starejših v družbi, hkrati pa izboljšuje poznavanje digitalnih veščin tudi med mladimi.

V sklopu Google.org Impact Challenge za države Srednje in Vzhodne Evrope smo razglasili najboljše dobrodelne projekte za pomoč pri spodbujanju vse bolj digitaliziranega gospodarstva, s poudarkom na nujnosti socialne vključenosti. Med njimi sta bila izbrana tudi dva slovenska projekta, projekt Fakultete za turistične študije – Turistica z gradnjo podpornega okolja ruralni skupnosti ter AmCham Slovenija s projektom Učitelj sem! Učiteljica sem!

Google je navdušen tudi nad izjemnimi dosežki Slovenije v umetni inteligenci. Tehnologija, kot je umetna inteligenca, se lahko odgovorno uporablja kot močno orodje za reševanje različnih družbenih vprašanj in ima ključno vlogo pri oblikovanju vključujoče, trajnostne in zelene obnove. Prav tako so danes pomembna tudi socialna podjetja, ki so ključna za sedanje evropsko gospodarstvo in njegovo prihodnost. Google.org od lani prispeva 2,5 milijona evrov kot del prizadevanj za pomoč pri ustvarjanju digitalnega, vključujočega in trajnostnega okrevanja slovenskega gospodarstva.

Tako je Google.org zagotovil sredstva za Laboratorij za bioinformatiko Univerze v Ljubljani, ki razvija pobude v umetni inteligenci za šole. S tem programom se bo izobrazilo več kot 200 učiteljev in 1000 študentov, ki bodo na delavnicah usvajali znanja s področij machine learninga (strojnega učenja) in aplikacije slednjega na šolsko okolje. Investicija bo omogočila tudi razširitev laboratorijevih kapacitet open source software, ki bodo tako vključevale 50.000 učiteljev in profesorjev po vsem svetu.

Nepovratna sredstva je prejel tudi Inštitut Jožef Stefan za razvoj raziskav ekosistema umetne inteligence v Sloveniji. Sredstva bodo med drugim podpirala projekt ConnectAI, v katerega je vključen Center za poslovno odlično Ekonomske fakultete v Ljubljani. Projekt lahko postane vodilna evropska izobraževalna platforma za primere dobre prakse med spletno skupnostjo, s čimer se učinkovito prenaša in širi znanje tudi na zasebni sektor.

V okviru Sklada za družbene inovacije v Evropi pa je Google.org zagotovil nepovratna sredstva Skladu 05, ki sodeluje z Zavodom Meta in Kovačnico za pospešitev razvoja programov socialnega gospodarstva v Sloveniji, s katerimi odgovarja na ključne družbene izzive, povezane s pandemijo in cilji trajnostnega razvoja. Sredstva so namenjena oblikovanju in širjenju programov usposabljanja ter mrež za podporo posameznikom z omejenimi možnostmi, vključno z mladimi in ženskami s podeželja ter območij z nizkimi dohodki in invalidi, ter za pomoč pri razvoju 150 socialnim podjetjem.

Omenili ste vključenost žensk. Imate tudi v Sloveniji kakšno pobudo, ki lahko prispeva k izboljšanju zastopanosti spolov?

Na Googlu imamo pobudo #IamRemarkable za opolnomočenje žensk in drugih premalo zastopanih skupin, da suvereno in ponosno proslavijo svoje dosežke na delovnem mestu in zunaj njega. Pomembno je prizadevanje za vključenost, premagovanje razlik in spoštovanje raznolikosti. Raziskave kažejo, da kjer je večja stopnja raznolikosti in vključenosti – od starosti, spola, rase, vere –, so rezultati boljši, predvsem pa bolj produktivni.

Pobuda #IamRemarkable, ki se je začela v Googlu, pa ima tudi pomemben globalni doseg, saj je danes vanjo vključenih že več kot 1000 organizacij v več kot 170 državah po svetu, 90-minutne delavnice, kjer spoznamo pomen samopromocije, pa se je udeležilo že 400.000 ljudi.

Raziskave ugotavljajo, da tisti, ki z drugimi ne delijo svojih dosežkov, ostajajo zadaj in prav zato je samopromocija pomembna, tudi ko gre za izboljšanje zastopanosti spolov. V delavnicah sta pomembni dve sporočili. Najprej, da pri govorjenju o svojih dosežkih ne gre za hvalisanje, ampak so to dejstva. Večina od nas je bila vzgojenih tako, da ne govorimo radi o doseženem, o naših uspehih, češ da se s tem hvalimo. V današnjem svetu naši vrstniki in kolegi govorijo o svojih dosežkih. Ko v podjetju ali organizaciji odločajo, kdo bo napredoval, kdo bo dobil višjo plačo, in vodja ne bo vedel, kaj počnete, bodo vaše možnosti za napredovanje ali povišanje plače manjše. Tako se moramo sami aktivirati in biti odgovorni, da govorimo o doseženem, da ljudje, ki o nas sprejemajo odločitve, ko nas ni zraven, vedo pomembna dejstva o naših dosežkih. Drugo sporočilo delavnic pa je, da dosežki ne govorijo sami zase. Ne morete pričakovati, da bodo vodje ves čas o vsakem vedeli vse.

Vesela sem, da Google v okviru programa #IamRemarkable v Sloveniji podpira lokalno iniciativo ONA VE, ki si prizadeva za večjo zastopanost žensk v medijih in za katero vemo, da je ena izmed njenih štirih ustanovnih članic, dr. Nataša Pirc Musar, tudi prva predsednica Republike Slovenije. Z ONA VE se tudi povezujemo za izvajanje delavnic #IamRemarkable v Sloveniji.

Pri iskanju česarkoli na spletu nas večina vedno najprej vtipka želeno v Google in začne raziskovati, kaj vse nam je na voljo. Kaj kažejo iskanja v zadnjem letu, kaj potrošnike najbolj zanima in kako se spreminjajo trendi?

Znova opažamo trende iskanja, ki kažejo, da so ljudje negotovi glede sveta okoli sebe. Na srečo se je v zadnjem desetletju marsikaj spremenilo. Leta 2007 je le 20 odstotkov svetovnega prebivalstva imelo dostop do interneta. Danes je 95 odstotkov Evrope in 60 odstotkov sveta na spletu: z vsemi informacijami, spretnostmi in podporo, ki jih lahko zagotovi tehnologija. Tehnologija ne more rešiti vseh skrbi in tesnobe, ki ju kažejo ti trendi – lahko pa jo uporabimo za pomoč. Naj navedem nekaj trendov, ki jih opažamo, in kako tehnologija in podjetje lahko in morata posredovati.

Ko se gospodarstva ponovno odpirajo, bi bilo mamljivo misliti, da je negotovost pandemije za nami. Zanimanje za iskanje podatkov o koronavirusu je marca 2020 po vsem svetu doseglo najvišjo raven v zgodovini – vendar so ljudje še vedno zaskrbljeni, saj so se iskanja spremenila in zdaj odražajo nove faze pandemije.

Poleg tega trendi iskanja kažejo, da strah pred podnebno krizo narašča. Zanimanje za iskanje ukrepov proti podnebnim spremembam je aprila letos doseglo najvišjo vrednost doslej. Iskalno zanimanje za podatke o tem, kako varčevati z energijo, je v prvih nekaj letošnjih mesecih doseglo približno dva- do trikratnik običajnega zimskega vrhunca. Namen je bil prihraniti denar, vendar manjša poraba energije tudi pozitivno vpliva na okolje. Potrošniki prav tako iščejo stroškovno učinkovitejša in trajnostna prevozna sredstva. Tako smo na primer v zadnjih dvanajstih mesecih opazili, da je nekaj skokov v iskalnem zanimanju za električni avto sovpadalo s skoki v iskalnem interesu za ceno bencina, medtem ko zanimanje za iskanje električnih vozil na splošno še naprej narašča.

Kot je nedavno dejal naš izvršni direktor, se soočamo z negotovimi svetovnimi gospodarskimi napovedmi. Trendi iskanja kažejo, da želijo ljudje bolje razumeti, kaj se dogaja in kako lahko to obvladajo. Če želijo podjetja slediti spreminjajočim se potrošniškim navadam, morajo ostati blizu svojim strankam, kjerkoli že so. Ti trendi kažejo, da so ljudje negotovi glede tega, kaj je pred nami, vendar upam, da bo tehnologija del rešitve, ne glede na to, kam gremo. Naše poslanstvo pri Googlu, da so informacije dostopne in uporabne, še nikoli ni bilo tako pomembno: in tukaj smo, da pomagamo.

Metka Svetlin Zadnjih sedem let je vodja marketinga v Google Adriatic, sicer pa je del Googla že več kot deset let. Leta 2011 se je zaposlila v Googlu Dublin, kjer je razvijala ključne oglaševalce Google Ads v Sloveniji in sodelovala pri oblikovanju njihovih digitalnih strategij. Po dveh letih se je vrnila domov, kjer je najprej prevzela funkcijo marketing menedžerja za Slovenijo in nato še za celotno regijo Adriatic. Razvija tudi iniciativo Grow with Google, s katero podjetje Google z lokalnimi projekti in sodelovanjem ponuja brezplačna usposabljanja v nadgradnji digitalnih veščin. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je prejela svečano listino za izjemen študijski uspeh, pomemben del poti in prvih mednarodnih izkušenj pa je predstavljala študijska izmenjava Erasmus na Dunaju. Znanstveni magisterij je opravila na programu IMB Ekonomske fakultete v Ljubljani, smer marketing.

Kako lahko digitalna orodja pomagajo podjetjem?

Poročilo, ki ga je marca 2021 izdal Connected Commerce Council, ki ga financira Google, prikazuje, kako lahko digitalna varnostna mreža deluje kot podporni sistem za mala podjetja. Raziskava med več kot 5000 malimi podjetji po vsej Evropi je pokazala, da so podjetja, ki so uporabljala digitalna orodja za hitro spreminjanje načina iskanja strank, prodaje izdelkov in poslovanja, poročala o 50-odstotni boljši prodaji med pandemijo covida-19 kot tista, ki jih niso uporabljala in so zaposlila trikrat toliko ljudi. In brez takih orodij bi mnogi propadli.

Digitalna transformacija ponuja možnosti širjenja dosega poslovanja z uporabo novih tehnologij, hkrati pa digitalna orodja omogočajo boljše sledenje potrošniških navad in prilagoditev na vse bolj spreminjajoče se preference potrošnikov.

Google se je pred dvema letoma zavezal, da bo pri digitalizaciji, rasti in iskanju novih poslovnih poti pomagal desetim milijonom ljudi in podjetij po Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Zavedamo se, da so za učinkovito digitalno preobrazbo potrebni tudi poznavanje ter razvoj digitalnih veščin in podpora lokalnemu podjetništvu, zato Google razvija program Grow with Google.

Google že od leta 2016 pomaga malim ter srednje velikim podjetjem in strokovnjakom pri pridobivanju digitalnih veščin v Sloveniji, prvih pet let prek slovenske platforme Digitalna garaža, leta 2021 pa smo začeli s pobudo Grow Slovenia with Google, da bi prek lokalnih partnerjev in trenerjev pomagali še večjemu številu malih ter srednje velikih podjetij in posameznikov. Gre za pobudo, katere implementacija se je začela maja 2021, njen namen pa je podpirati okrevanje Slovenije s tehnologijo in spodbujati pospešitev digitalne transformacije. V okviru tega obsežnega programa so na voljo številna orodja, usposabljanja, specializirani nasveti in pomembna sodelovanja z javnimi in zasebnimi institucijami v državi za podporo podjetnikom, zaposlenim in iskalcem zaposlitve. Od lani, ko smo predstavili program, pa do danes je bilo več kot sto brezplačnih delavnic, ki se jih je udeležilo 10.000 slovenskih malih podjetij in posameznikov.

Med udeleženci bi izpostavila tudi tri navdihujoče zgodbe, ki jim je naš program pomagal. Mateja Treven in Marko Makarovič sta za potrebe oskrbe svojega sadovnjaka pri družinski hiši nad Kanalom ustvarila pametno električno samokolnico Karjola, se udeležila našega programa in s pomočjo digitalnih orodij našla tuje trge. Izpostavila bi še primer iz turizma – Miha in Tadeja Kofjač, lastnika agencije za kolesarske izlete Polka Dot, sta se udeležila osmih delavnic in tako v času pandemičnih izzivov z uporabo digitalnih orodij izboljšala svojo spletno prisotnost. Potem je tu še Gaber Polajnar iz Dovja, po poklicu pravnik, ki je s pomočjo našega programa pridobil tri karierne certifikate IT in je delo v lokalnem muzeju zamenjal za službo razvijalca v uspešnem slovenskem zagonskem podjetju.

Pobuda je prilagojena novi normalnosti in se izvaja v partnerstvu z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na lokalni ravni intenzivno sodelujejo tudi Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, Spirit Slovenija, ZIT in 4PDIH, ki so podprli naša prizadevanja za ponudbo brezplačnih delavnic o digitalnih veščinah, digitalnem marketingu, umetni inteligenci in o tem, kako se širiti na tuje trge s pomočjo digitala. Google pomaga Sloveniji pri okrevanju in ponovnem razcvetu tako, da prinaša digitalna znanja vsem malim in srednje velikim podjetjem, posameznikom in javnim uslužbencem, ki se želijo učiti.

V okviru pobude pa smo v Sloveniji kot prvi na svetu dali na trg novo različico brezplačnega orodja Market Finder (Iskalnik trgov), podprto s tehnologijo umetne inteligence za mala in srednja podjetja, ki bodo tako svoj posel lažje ponesla na globalno raven.

Vaša funkcija je zelo dinamična in zahteva tudi številna potovanja po svetu – kako usklajujete zasebno in poslovno življenje?

Pri tem mi najbolj pomaga Googlova delovna kultura, ki spodbuja različne iniciative, ki zaposlenim pomagajo pri vzpostavitvi ravnovesja med profesionalnim ter zasebnim življenjem.