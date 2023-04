Groza in čar ogledal

V nadaljevanju preberite:

Kaj je eizoptrofobija? Zakaj zakrivanje ogledal ne pomaga pri boju s tesnobo? Zakaj se mnogi bojijo, da se bo grozljivi odsev njihove podobe sprožil nelagodje?

V današnjih časih imamo občutek, da se je z družbenimi omrežji močno povečalo ne le nezadovoljstvo z lastno podobo, ampak tudi zavist do drugih. Vendar to ni nekaj, kar se ne bi bilo pojavilo že v časih pred internetom. Če vzamemo primer iz umetnosti, lahko vidimo, kako močna in včasih prav destruktivna je bila nekoč zavist med slikarji.