Hotel sem, da bi bila srečna

V nadaljevanje preberite:

Leta 2015 si je na youtubu njegov kratki film The Toaster Challenge, v katerem olimpijski šampion Robert Försteman z močjo lastnega telesa generira toliko energije, da z njo opeče kruh v gospodinjskem aparatu, ogledalo več kot sedemnajst milijonov ljudi. Dve leti kasneje je njegova serija o povečani predelavi in uživanju mesa na Švedskem odprla široko diskusijo na nacionalni ravni. In potem se mu je zgodila Greta.