Infantilna politika

V Portretu tedna preberite:

Sebastian Kurz, prvič je zasedel kanclerski položaj pri rosnih enaintridesetih letih, je na začetku vzbujal vtis neskončne mlade energije. Avstrijci so ga čez noč vzljubili že kot zunanjega ministra, postal je Schwiegersohn der Nation, zet, ki si ga želi vsakdo. V njem so videli voditelja, ki bo politično prenovil državo, ne samo desnosredinske ljudske stranke. Potem sta se pokazali vsa neresnost in nezanesljivost politike, ki ne seže prek plitkih sloganov. Nakar je postal očiten prepad med lepo podobo in umazano politično prakso, ki ga obdaja.