Intelektualec in rock zvezdnik

- Nino Cerruti, filozof, vizionar in pionir moderne moške mode, ki je oblekel več kot sto filmov in zvezdnikov Hollywooda, je umrl 15. januarja v bolnišnici v Vercelliju v starosti 91 let. Teden kasneje, 23. januarja, je v 73. letu odšel Manfred Thierry Mugler, avantgardni oblikovalec. Ustvaril je fantazijske kose, ki so poudarjali ženske obline, prepoznavne korzete, ki so jih po njem posnemali vsi. Za njim so ostali kosi, ki označujejo zgodovino mode, in ikonični parfum v obliki zvezde, Angel.

- Žalostno, da morajo modni vizionarji oditi, da splet in medije preplavijo velike besede o njihovih dosežkih, da se spomnimo njihovih prelomnih trenutkov, s katerimi so predvideli družbena dogajanja. Že nekaj časa je jasno, da modni velikani, ki so spremenili zemljevid mode, ne morejo več tekmovati s konglomerati, kot so LVHM in tako imenovani influenserji, vplivneži, zvezdniki, ki zaradi milijonov svojih sledilcev mimogrede ustvarijo še svojo modno linijo, kot recimo Kendall Jenner, Kim Kardashian ali Kanye West.

Zato je prav, da se poklonimo njihovi dediščini. Kot je nekoč rekla Coco Chanel: »Moda niso samo obleke. Moda je na nebu, je v zraku, v vetru, na ulici. Moda so ideje, ki jih zaznaš, je način, kako živiš, je to, kar se dogaja okrog nas ...«

Nekaj podobnega je rekel intelektualec med modnimi kreatorji Nino Cerruti: »Moda zame predstavlja instrument, s katerim lahko opišem, kaj se dogaja okrog nas. Moda je lakmusov papir družbenega dogajanja, popkulturnih fenomenov ... Je dober instrument, ki lahko izrazi veliko več kot zgolj samo obleko, ki jo nekdo nosi.«

- Cerruti je za Faye Dunaway je ustvaril slamnik in značilno bareto v filmu Bonnie in Clyde, oblekel je Richarda Gera v Čednem dekletu, Michaela Douglasa v Wallstreetu in Prvinskem nagonu, oblekel je »tajnega agenta« Clinta Eastwooda v trilerju Na ognjeni črti, skupaj z Armanijem in Versacejem je oblačil Dona Johnsona in Philipa Michaela Thomasa v televizijski uspešnici osemdesetih Miami Vice.

- Če hočemo v nekaj minutah zajeti esenco Thierryja Muglerja, je to videospot Georgea Michaela Too Funky iz leta 1992, ki je nekakšen zasebni video modni šov Muglerja: lateks, rdeče, črne in blond lasulje, futuristične kreacije, nedrčki, kovinski korzeti, čipke, podvezice, motociklistični korzeti, vroče hlačke z resicami … Nadja Auermann, Rossy de Palma, Tyra Banks in Linda Evangelista z mogočno blond lasuljo, v obleki, ki poudarja obline, ovita v krzno.