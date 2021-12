Inženir s socialno inteligenco želi prvo mesto v panogi

V nadaljevanju preberite:

Čisti prihodki od prodaje so se od leta 2017 do leta 2020 povečali za 20 odstotkov na 240,7 milijona evrov. Lani je bilo ustvarjenega 6,7 milijona evrov čistega dobička, ob povišanju števila zaposlenih z 660 na več kot 800 pa mu je uspelo povišati tudi dodano vrednost na zaposlenega, ki znašala 150 tisoč evrov, 20 odstotkov več od povprečja panoge.

Operater, katerega lastnik je United Group, pod okriljem anglosaškega kapitala BC Partners, povečuje svoj tržni delež v Sloveniji. Med pandemijo je postal največji ponudnik fiksnega interneta pri nas in s prvega mesta izrinil nacionalnega ponudnika. Kot pravi Ježina, ki od julija letos vodi tudi Telemach Hrvaška, se zgodba s tem ne bo zaključila. V letu 2021 so obdržali položaj vodilnega ponudnika širokopasovnega interneta, so najhitreje rastoči mobilni operater, rastejo tudi v segmentu poslovnih uporabnikov, čemur sledijo tako prihodki kot dobiček.

Adrian Ježina, ki je odgovoren za preobrazbo Telemacha in je prejel letošnjo nagrado Manager leta, je v intervjuju med drugim dejal: »Verjamem v trdo delo in dokončevanje dela, ampak poglejte, če pridno trenirate od majhnega, imate dobre trenerje, dobro kondicijo, kanček sreče, lahko postanete profesionalni košarkar, celo tako dober, da pridete v reprezentanco. Da bi postali tako dobri, kot je Dončić, pa je potrebno še kaj drugega kot le trdo delo. Messi ne more postati vsak, pa naj še tako pridno trenira, a do neke točke, tudi vrhunske, se lahko pride z močno voljo in veliko dela ter kančkom življenjske sreče. Šolak, on ima tisto nekaj več, kar ga razlikuje od ostalih in česar se ne da naučiti. Zase ne morem reči, da sem se voditeljstva naučil le v šoli, zagotovo pa skozi življenje. Kot prvo je bila svojevrstna izkušnja odraščanje v mediteranskem mestu, kjer že od majhnega veliko časa preživiš na ulici med ljudmi. Potem je tukaj šport. Ko sem bil mlajši, sem se nekaj časa ukvarjal z gostilniško dejavnostjo, organiziral sem tudi različne dogodke, kasneje sem v večjih mednarodnih korporacijah vodil večje ekipe ljudi, tudi v različnih državah. Pogovarjal sem se z investitorji in velikimi skladi, imel sem tudi manjše zasebno podjetje. Mislim, da imam za inženirja veliko socialne inteligence in empatije, kar je zelo dobrodošlo.«