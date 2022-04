Moč lahko osvaja ozemlja, ne more pa osvojiti človeškega srca

V nadaljevanju preberite:

Vsestranski konceptualni umetnik Ai Weiwei od leta 2015 zaradi navzkrižij z oblastjo ne živi več na Kitajskem. Pronicljiv, senzibilen, dostopen in duhovit ustvarjalec ni le velik umetnik, temveč tudi velik človek; borec za človekove pravice in svobodo govora. Lani je izdal knjigo spominov, v Albertini Modern na Dunaju pa je do septembra na ogled najpreglednejša retrospektiva njegovih del doslej.

»Umetnost je pravzaprav brez cilja. Gre za iskanje vrednosti našega obstoja. Če bi nam bila odvzeta želja po spoznavanju vrednosti našega obstoja, ne bi bilo razloga za obstoj umetnosti. Pri ustvarjanju sem imel največkrat v mislih sebe; ko mi bo zares mar, bo mar veliko ljudem. V tem, da nekdo do skrajnosti skrbi zase, je nekaj univerzalnega,« je med drugim razmišljal v izčrpnem pogovoru za Sobotno prilogo.