Iskanje poti do krajšega delovnika

Ko smo prejšnji mesec v Delu objavili novico, da bodo imeli zaposleni v novem podjetju ajdovskega podjetnika Iva Boscarola proste petke, je bil to eden od najbolj branih člankov na spletnem portalu Dela. To seveda ni presenečenje. Vsak zaposleni bi si najbrž želel delati manj kot 40 ur na teden za enako plačo. Toda ali so to le utopične sanje ali realna prihodnost delovnika 21. stoletja?