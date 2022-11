Iz plitvega izkopa je potegnil kosti, predvsem pa veliko smeti

V nadaljevanju preberite:

Oktobra se je pri jami pod Macesnovo gorico v Kočevskem rogu dokončalo tisto, o čemer si nekateri že dolgo brezuspešno želijo, da bi se le začelo tudi na bazovskem Šohtu. Gre za kraj v okolici Trsta, kjer sta se predsednika obeh držav, Borut Pahor in Sergio Mattarella, 13. julija 2020 prijela za roke in izvedla eno od dveh spravnih dejanj med narodoma oziroma državama.

Zgodba bazovskega Šohta je glede na slovenska brezna in rove precej samosvoja. Zaradi različnih političnih razmer so opuščeni rudniški jašek nedaleč od Trsta raziskali in izpraznili precej hitro po drugi svetovni vojni, kosti neidentificiranih žrtev pa odložili v bližnjo globel, kjer ležijo še danes.