Jaz delam sliko, slika pa konstantno dela mene

»Kolikor spremljam aktualno produkcijo, opažam zelo veliko projektov, ki so zastavljeni kot poskus, kako z ne prav domišljenimi potezami bodisi hitro očarati gledalca bodisi ga šokirati. Če nam je takoj nekaj všeč ali hitro pritegne našo pozornost, je to lahko nevarno. Sicer ne morem slediti vsej tej produkciji, ampak nekako se mi zdi, da se za marsikaterim avtorjem, ki ga v določenem trenutku slavijo, relativno hitro izgubi sled. Res pa ne smemo biti preveč skeptični. V vsakem zgodovinskem obdobju imamo vrhunska umetniška dela in tudi naša doba ni nič drugačna,« je dejal Herman Gvardjančič.