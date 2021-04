Jaz, najslabša od vseh

V članku preberite še: Poleg Fride Kahlo ena največjih ikon Latinske Amerike. Za svojo so jo vzele feministke, tudi pripadniki LGBT-skupnosti, zavzemala se je za pravico žensk do izobrazbe.



Njen duh se z gibanjem za pravice žensk vrača tudi v naš prostor.



Carlos Fuentes jo imenuje prva velika pesnica Latinske Amerike, oklicali so jo za »feniksa Mehike«, za »deseto muzo«, kot je Sapho imenoval Platon, imajo jo za prvo feministko in borko za ženske pravice, sploh za pravice do izobraževanja žensk.



Nobelovec Octavio Paz je o njej dejal, da je njena poezija nekaj najbolj pomembnega, kar se je zgodilo v Ameriki veliko pred Emily Dickinson in Waltom Whitmanom.



Zanimanje za sestro Juano se je v Latinski Ameriki še povečalo z mehiško televizijsko serijo iz leta 2016, ki se vrti na Netflixu, zanimivo, da ji tam pripišejo tudi ljubezensko razmerje z markizo de Mancera, pri kateri je sprva služila kot dvorna dama. Nič čudnega, da je sor Juana postala ikona latinskoameriških feministk, tudi gibanja LGBTQ+. Kot zapiše v enem od verzov sama pesnica: »To, da si ženska daleč proč, ni ovira za mojo ljubezen, ker za dušo, kot dobro veš, razdalja in spol ne pomenita ničesar.«