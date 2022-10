Jug v nas ali kaj smo že bili

V nadaljevanju preberite:

Ko je Iva Kovač lani prevzemala vodenje Mesta žensk, je povedala, da se namerava v svoji novi vlogi posvetiti nujnostim današnjega časa, pri čemer bo pozorna na njihovo pogojenost z obstoječimi, vztrajnimi neenakostmi. »Začela bom z akutnejšimi vprašanji, hkrati pa nagovarjala bolj kronične težave z zgodovinjenjem in vrednotenjem umetniškega dela žensk in spolno nenormativnih oseb kot tudi s pravično kompenzacijo zanj. To je nekaj, kar razločuje moje umetniško delovanje od kuratorskega.