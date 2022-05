K vprašanju globine in plitvosti države

V članku preberite:

Pojem države tako ali drugače povezujemo s stabilnostjo, trajnostjo, urejenostjo, varnostjo. Njeno bistvo je navezovanje, kontinuiteta. Slednje je izraz, ki smo se ga navadili kot psovke, pa čeprav je bila v formalnem smislu Badinterjeva ugotovitev našega enakopravnega nasledstva prejšnje skupne države za Slovenijo zelo pomembna. A tudi vsebinsko je jasno, da država ne pade z neba ali skoči iz glav političnih aktivistov. Veliko je vidikov, ki jih predpostavlja polnovredno formiranje neke nacije. Za obravnavano temo pa je nujno opozoriti na državno-administrativno kompetenco, ki smo jo pridobili v prejšnjih državnih tvorbah in je bila na številnih področjih ključnega pomena za uspešno osamosvojitev in obdobje po njej. Obstoj različnih institucij, izkušnje in znanje njihovega upravljanja, korpus predpisov in nenapisanih pravil, tradicij, rutin … – vse to je ogrodje, ki daje državi volumen, ki ji daje globino.