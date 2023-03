Kadar animator postane kot bog, je lahko zelo krut

V nadaljevanju preberite:

»Škotska tragedija je zgodba vseh vojn in vsega prelivanja krvi. In morda je tragedija prav spoznanje, da je oblast, ki temelji na argumentu moči, neplodna in nesposobna ustvariti karkoli, tako kot zveza med lady Macbeth in Macbethom,« je ob uprizoritvi krvave Shakespearove igre v Lutkovnem gledališču Ljubljana zapisal režiser Matteo Spiazzi – ter se vprašal, kaj ostane od te tako želene moči.