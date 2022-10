Kako nas pišejo duhovi iz preteklosti?

V članku preberite:

V eseju z naslovom Zakaj sem postala pisateljica zgodovinskih romanov? ugotavlja, da takoj, ko umremo, vstopimo v fikcijo. »Vprašajte na primer dva vaša sorodnika, naj vam povesta kaj o članu vaše družine, ki je nedavno umrl, in jasno vam bo, o čem govorim ... Ko nimamo več svojega glasu, ko nas ni, nas začnejo interpretirati drugi. In ko se spominjamo – kakor nas učijo psihologi –, ne ponavljamo preteklosti, ampak jo ustvarjamo.«

- Končno imamo prvi del trilogije tudi v slovenskem jeziku, prevedla ga je Dušanka Zabukovec in je izšel pri Cankarjevi založbi. Kakšna je zgodba o knjigi Wolf Hall, pove urednik slovenske izdaje Aljoša Harlamov. »Roman sem bral malo po izidu, ker mi ga je v Ljubljani pustila prijateljica iz tujine, ki ga je kupila na letališču. Vključil sem ga v svoj predlog programa, ko sem se prijavljal za službo v Cankarjevi založbi, in pozneje je bil druga knjiga, za katero sem kupil avtorske pravice ob nastopu službe. Name je naredil izjemen vtis. Ne zaradi zgodovinskega verizma, ki ga pravzaprav niti ni, saj je jezik pripovedi mestoma celo anahron, vsekakor pa ni stilizirani posnetek jezika 16. stoletja, ampak je bliže sodobni angleščini in mestoma tudi sodobnemu predstavnemu svetu o spolu, razredu, religiji in oblasti. Navdušil me je zaradi izjemno prepričljive gradnje sveta, v katerem se dogaja, sveta, ki ga dojemamo predvsem skozi psihološko pretanjeno izrisano perspektivo protagonista Thomasa Cromwella, česar se mnogi bralci najbrž niti ne zavedajo, saj roman ni napisan v prvoosebni pripovedi.«