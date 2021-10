Kako ne biti tisto, kar si?

V nadaljevanju preberite:

V knjigi Sontag: Her Life and Work (Sontag: njeno življenje in delo) se Benjamin Moser zakoplje v življenje ene najbolj emblematičnih Američank 20. stoletja – Susan Sontag, pisateljice, esejistke, aktivistke, dramatičarke, režiserke in ene najbolj vplivnih kritičark svoje generacije.

Mitologizirana in pogosto napak razumljena, tudi osovražena, je Sontagova s svojim opusom zapustila bogato dediščino: o umetnosti in politiki, feminizmu in istospolni usmerjenosti, slavi in vsem, kar oblikuje jedro moderne kulture. Bila je v prvih vrstah, ko se je začenjala kubanska revolucija, in spet, ko so rušili berlinski zid, bila je v Vietnamu, ko so ga bombardirali Američani, in Sarajevu v devetdesetih, kjer je ob svečah sredi vojne pomagala na oder postaviti predstavo Čakajoč na Godota ...