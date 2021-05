Kam hodijo umirat sloni

V nadaljevanju preberite:

Štiridesetletni Mike Lesil, ranger v nacionalnem rezervatu Samburu na severovzhodu Kenije, se je sklonil nad razmesarjeno truplo mlade slonice in ji v velikansko luknjo v glavi položil sveže ozelenelo vejico z bližnjega drevesa. Lokalni ritual slovesa.

»Počivaj v miru, prijateljica moja draga,« je izkušeni ranger s solzami v očeh dejal štiri dni pred tem ubiti slonici in skrušeno, nemočno pogledal proti nebu. »Vedno, ko umre slon, umre del nas. Del mene. Sloni so naše svete živali. Naši prijatelji, tovariši, življenjski sopotniki. Mi smo njihovi zaščitniki. In spet nam je spodletelo. Strašno žalosten in jezen sem,« je sredi suhe goščave, deževna doba iz leta v leto bolj zamuja, dejal Mike. In tiho dodal: »Ubiti divjo žival je za nas tabu.«



Leta 2020 v Keniji ni bil ubit niti en sam nosorog – to je zgodovinski dosežek. Strogi vladni ukrepi, ki so skupaj z novo zakonodajo začeli veljati leta 2013 in med drugim predvidevajo dosmrtno kazen za vsakega divjega lovca, ki ga zasačijo s slonovino ali nosorogovimi rogovi, so že obrodili sadove. A marsikje, to ne velja za Kenijo, žal ni tako. Divji lov še naprej cveti.