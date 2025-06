Če imaš moč, naredi to, da te bodo spoštovali zaradi znanja in miline

V nadaljevanju preberite:

Zgodilo se je Parizu leta 1962. V neki italijanski restavraciji. Audrey Hepburn in režiser Stanley Donen sta večerjala s Caryjem Grantom. Pogovarjali so se o možnosti sodelovanja pri ekranizaciji vznemirljivega scenarija, katerega avtor je bil Peter Stone. Donen je bil ves razburjen spričo idej o novem filmu, tako da je komajda kaj pojedel. Audrey Hepburn pa je bila tako vznemirjena zaradi Grantove prisotnosti, da je prevrnila steklenico vina, in to prav v njegovo naročje.

Gostje okoli njih so osuplo zajeli sapo. V njenih zenicah se je zrcalil prizor na robu kaosa. On pa se je samo zasmejal in nadaljeval pogovor. Naslednji dan ji je poslal škatlico kaviarja in nežno sporočilo. Zgolj toliko, da je do konca razblinil napetost.