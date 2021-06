Kateri so deli rešitve in kateri problema

V kolumni preberite: V aktualnem domačem in mednarodnem dogajanju imamo prihaja do epilogoa dogajanja, ki Slovenijo vpleta v stranpoti trumpovske politike in politike njegovih posnemovalcev iz srednje Evrope in Zahodnega Balkana. ZDA pod Bidnovim vodstvom svojo zunanjo politiko postavljajo v novo-staro zavezništvo z EU, toda proti avtokratskim in nedemokratičnim političnim praksam, kamor bržkone pripada tudi politika slovenske vlade.