Klopce prijateljstva

Pandemija je privedla do vsesplošnega poslabšanja duševnega zdravja. Izolacija, strah pred boleznijo in smrtjo ter soočanje z raznovrstnimi izgubami so pripeljali do povečanja depresije in tesnobnosti. Šolniki opozarjajo na pravo pandemijo teh težav pri otrocih.