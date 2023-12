Ko je bil na dnu, je vedno našel način, kako udariti nazaj

V nadaljevanju preberite še:

Ko filmski avtor in vizionar, kakršen je Ridley Scott, naznani svojo novo obsesijo, vemo vsaj nekaj: da ni naključij, da je za 28. film izbral Napoleona. Čeprav ni mogel vedeti, kako zelo se bo svet spremenil v času, ko bo film prišel v kinematografe.

Biografski ep Napoleon je pri kritikih in občinstvu sprožil mešane odzive. Mešane je milo rečeno. Medtem ko so britanski mediji filmu kar naklonjeni, so v številnih drugih medijih so kritike na robu žaljivosti, New York Post je zapisal, da je Scottov »Napoleon bedak«. Figaro je zapisal, da bi film lahko imel naslov: Barbie in Ken pod cesarstvom. Francoski GQ pa, da je nekaj »zelo nerodnega, nenaravnega in smešnega« v tem, da francoski vojaki leta 1793 kričijo Vive la France z ameriškim naglasom. Napoleonov biograf Patrice Gueniffey v reviji Le Point pa je film napadel kot »zelo protifrancoski in zelo probritanski« prepis zgodovine. »Francozi ne marajo niti sami sebe,« je na to rekel Scott. »Občinstvu v Parizu je bil film všeč.«

Kako tako kompleksno življenje, ki je po francoski revoluciji zaznamovalo prelom 18. in 19. stoletja, življenje, ki je predmet številnih zgodovinskih knjig, biografij pa tudi veličastnih literarnih del, od Tolstojeve klasike Vojna in mir do Parmske kartuzije Stendhala, ki je bil, mimogrede, velik podpornik Napoleona, sploh ujeti v dve uri in pol?

O projektu Napoleon je sanjal že Stanley Kubrick, ga resno pripravljal in nato obupal. Charlie Chaplin si je film Veliki diktator v resnici sprva zamislil kot film o Napoleonu, obstajajo celo njegove testne fotografije v kostumu, preden se je zaradi naraščajočega evropskega fašizma v tridesetih letih preusmeril v karikaturo Hitlerja in Mussolinija. Dokončna pripoved o generalovem življenju ostaja šesturni nemi film Abela Gancea Napoleon iz leta 1927

Zanimivo, kako na nož so, še preden je film prišel v kinematografe, pričakali film zgodovinarji: Dan Snow, na primer, je že v napovedniku našel »številne netočnosti«, kot na primer, da »Marija Antoaneta ni imela dolgih skodranih las«, ko so jo peljali na giljotino (po Stefanu Zweigu je stopala pred rablja postrižena, s sivimi lasmi), in da Napoleon ni odstrelil vrha Keopsove piramide med njegovo egiptovsko kampanjo. (Je kdo res pomislil, da ga je?) Scott je v intervjuju za NYT na te pripombe stoično odgovoril s frazo: Get a life! (Začni živeti!)

»In dejansko ima prav,« je za revijo Time dejal Michael Broers, avtor številnih knjig o Napoleonu, ki ga je Scott izbral za svetovalca. »Ridley je delal film, ne dokumentarca. Pri filmu se želite zabavati.«

A kljub temu se zdi, kot da se je Ridley Scott, ki bi si s filmi, kot so Iztrebljevalec, Thelma in Louise, Gladiator, Osmi potnik, Nebeško kraljestvo ..., že zdavnaj zaslužil oskarja za režijo, izgubil v številnih možnih poteh, kako povedati to kompleksno zgodbo. Ne nazadnje je Napoleon lik, o katerem je bilo najverjetneje napisanih več knjig kot o katerikoli drugi zgodovinski osebnosti, razen o Jezusu.

Filmu manjka nekaj ključnega: ni emocije. Ni napetosti, ni dramaturgije, ni scenaristične zgodbe, ki bi te peljala naprej, ki bi vzdrževala napetost. Morda smo razvajeni, morda je grešno pomisliti, da bi takšno zgodbo lahko v duhu časa (in zmanjšane pozornosti gledalcev) izpovedali avtorji serije na HBO Nasledstvo.

Ko sem po dveh urah in 38 minutah zapustila dvorano kina, mi je prijatelj rekel: O Napoleonu vem zdaj še manj kot prej. Zato je Scottov ambiciozni epski film dober izgovor, da, kot je večkrat dejal tudi novi Napoleon, Joaquin Phoenix, »naj raje, če želimo izvedeti več o njem, začnemo brati zgodovinske knjige«.

Šla sem v knjigarno, vzela knjigo Alana Forresta Napoleon (Cankarjeva založba, 2017), nato pobrskala po policah in ponovno vzela v roke knjigo Napoleonovih pisem, pa študijo njegove intimne plati osebnosti Napoleon: His Wives and Women zgodovinarja Christopherja Hibberta ...