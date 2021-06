Ko se zgodba, ki si ji sledil leto dni, zgosti v neke vrste čarovnijo

V nadaljevanju preberite:

Fotografski poklic se je v zadnjih letih zelo spremenil, sploh delo reportažno-dokumentarnih fotografov. Pričakuje se, da si hkrati fotograf, snemalec, novinar in strokovnjak za družbena omrežja. Mene vedno vodi zgodba, pripovedovanje zgodb je moja strast, in ko jo začutim na terenu, je to stanje popolne koncentracije. In je tudi svojevrsten performans, v katerem moraš navezati stik z okolico, s svojo energijo in znanjem poskusiti ujeti vizualno pripoved.