(KOLUMNA) Podnebni prehod ni kriv za drage energente

Za trenutne gospodarske težave EU, še posebej Nemčije in tudi Slovenije, se vse pogosteje krivi evropsko usmerjenost v podnebni prehod. EU ima višje cene energentov in to vpliva na konkurenčnost predvsem energetsko intenzivne industrije. Kar pogosti so zato komentarji, da je podnebna politika EU zgrešena. Pa je to res? Že zlom Teša 6 kaže, da so težave drugje.