(KOLUMNA) Za nebeški narod je le bog nad slovenskim zetom

V nadaljevanju preberite:

Srbi, ki v nacionalistično nabitih pogovorih o sebi radi govorijo kot o nebeškem narodu, so nedvomno dobri humoristi. Pogosto tudi nehote. V sredo, torej na dan, ko je bilo jasno, da je Donald Trump zmagal na ameriških volitvah, sva se s sinom pripeljala v srbsko prestolnico. Ko sva se skozi prometno gnečo prebila do območja razvpitega luksuznega naselja Beograd na vodi – bojda ga je financiral milijarder iz Združenih arabskih emiratov Mohamed Alabar –, sva se do solz nasmejala prav posebnemu in zelo aktualnemu obcestnemu svetlobnemu panoju. Na velikem panoju nekaj metrov nad tlemi je bila fotografija v julijskem atentatu obstreljenega Trumpa z dvignjeno pestjo in poleg napis: »Čestitamo! Trampe, Srbine!«