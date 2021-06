Konec politične apatije?

V članku preberite tudi:

V državi, kjer se ne skriva več, da k uspehu vodita predvsem laž in goljufanje, je apatija na zunaj videti kot nezainteresiranost za politični boj, kot sprijaznjenost s tem, da bodo avtoritarci večno na oblasti, v zasebnosti pa je posameznik še kako aktiven v tem, da išče načine, kako prelisičiti sistem in sonarodnjake. Ko se ljudje vsak dan ukvarjajo, kako biti čim bolj pretkan, nimajo spoštovanja do uspehov drugih – uspešni ljudje so zanje le boljši goljufi, bolj nemoralni in kruti. Takšnim se zavida, se jih pa ne spoštuje.