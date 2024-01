V nadaljevanju preberite še:

Najbrž je že vsak od nas preigral v glavi možnost, kaj bi bilo, če bi se rodil kot druga oseba, v drugem okolju, z drugim pedigrejem ... Režiser Peter Bratuša je že pred desetimi leti ponudil odgovor in v takrat podhranjeno sceno domačih tv-serij udaril v slogu kriminalne nanizanke z dvoumnim naslovom Življenja Tomaža Kajzerja. Po natanko desetih letih se jutri na 1. program RTV Slovenija Tomaž Kajzer vrača. Matija Vastl bo v prvi epizodi mednarodno priznani koreograf, ki mu podtaknejo lažno prijavo spolne zlorabe, nato bo vstopil v parlament kot politik, nato kriminalist, specialist za poligraf, nemremičninski posrednik ... in na koncu, v spovednici, kot duhovnik.

- Simbolno ste s Kajzerjem iz režiserja oglasov in tv-oddaj »postali« filmski režiser. V teh desetih letih so za vami celovečerec Prebujanja in mladinska filma Gajin svet 1 in 2.

Očitno sem kljub temu, da se mi zdi, da se vse premika stokrat prepočasi, v desetih letih vseeno nekaj ustvaril. Kajzer je bil zares prelomna točka tudi zame.

Verjamem, da so vse izkušnje v teh letih, tako scenaristične, producentske in seveda režijske, dodale k novi sezoni Kajzerja. Gledalci in strokovna javnost bodo seveda povedali svoje, so pa prvi odzivi po premierni projekciji v Kinodvoru odlični.

- Ne nazadnje od takrat dalje ne gledamo samo domačih komedij ali sitcomov, ampak tudi ambicioznejše projekte?

Verjetno so Življenja Tomaža Kajzerja odprla možnost drugačnim projektom, kot smo jih bili vajeni do takrat. Do Jezera je kljub vsemu minilo pet let, kar verjetno kaže na to, da smo bili s Kajzerjem nekoliko pred časom.

- Pred časom v čem? V produkciji? Ambicioznosti projekta? V načinu podajanja zgodbe, v estetiki, poglobljenosti zgodbe?

Zares je bil pred časom predvsem za odločevalce, ki so bili takrat na TV Slovenija, ki niso razumeli, da je serija takega tipa zelo pomembna za vsako televizijo. In niso podprli nadaljevanja. Za gledalce pa je bila kar v pravem času, ker so jo izjemno pozitivno sprejeli in je tudi po desetih letih niso pozabili. Občutek imam, kot da Slovenci nekaterih vsebin ne smemo delati. Kot da so za nas rezervirani samo sitcomi ali nekomunikativne socialne drame. Kajzer pa je bil nasprotje vsega tega in je dokazal, da se da.

- Kdaj ste prvič zaslišali in zagledali Tomaža Kajzerja v vaši glavi?

Če bi hotel mistificirati, bi lahko rekel, da verjetno nosim Kazjerja v sebi že iz mladosti. Takrat me je verjetno precej zanimalo, kako bi bilo živeti in preživeti en dan kot Keith Richards ali fotograf Helmut Newton. Zares se mi zdi, da nas lik Kajzerja ves čas spodbuja v razmisleku, kaj bi bilo, če bi se v nekem trenutku življenja odločili drugače.

- Je bil konkretni sprožilec Ameriški prijatelj Wima Wendersa ali Nadarjeni gospod Ripley, oba posneta po romanih Patricie Highsmith?

Na akademiji sem bil Wendersov fan in to me je tudi pripeljalo do Patricie Highsmith. Predvsem sta me privlačila način pripovedi in tok zgodbe. Tudi poigravanje s psihološkim profilom ljudi. Recimo, kako v določenem trenutku simpatiziraš z osebo, za katero veš, da je nekaj drugega, za kar se predstavlja, ali pa je zagrešila zločin.

- Od nekdaj me je zanimalo, kaj določena ekstremna situacija sproži v človeku, da pride na dan njegova »persona«. Ko sta se z vašo partnerko in soscenaristko Špelo Levičnik Oblak spraševala o tem, kje sta črpala?

Enostavno iz življenja. Lahko so to posamezni stavki, dogodki, ki sprožijo odlično zgodbo. V Kajzerju nekateri elementi zgodb temeljijo na resničnem življenju, ki je bilo odlična inspiracija. Pri raziskovanju in pogovorih s kriminalisti ali psihiatri sem dostikrat slišal, da si niti v sanjah ne moremo izmisliti bolj neverjetnih stvari, kot nam jih prinese resničnost.

- Televizijske serije so, sploh med pandemijo, spremenile naš način gledanja, spremenila se je naracija zgodbe. Hitri rezi, nenehna napetost, psihološka poglobljenost likov, ekipa scenaristov … Lahko sploh tekmujemo s serijami, ki jih predvajajo platforme, kot so Netflix, HBO, Apple TV+, Disney?

Lahko se sicer približamo v načinu pripovedovanja zgodb, ampak to ne pomeni še nič. Slovenija žal v filmskem svetu ni dovolj prepoznavna. S slovenskimi celovečerci in serijami ne prodremo niti na trge nekdanje Jugoslavije, kaj šele kam drugam.

Za začetek se moramo nehati obnašati kot kinoklub, ki deluje po principu plemenske ureditve. Odločiti se moramo kot država, da je to naša strateška odločitev. Da znamo postaviti konkretne cilje, oceniti, kaj smo zares dosegli, in zagotoviti ustrezen denar. Saj pravim, sliši se preprosto.