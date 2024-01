TV namigi: Tomaž Kajzer, smrtonosne knjižničarke in zlorabe v cerkvi

Nedelja, 7. januarja

Življenja Tomaža Kajzerja: Prah (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. 2. sezona. 1/5. Režija: Peter Bratuša. Igrajo: Matija Vastl, Primož Pirnat, Aljaž Jovanovič, Katarina Čas, Nina Valič. Nad. 65 min.

»Sem Tomaž Kajzer, koreograf. Pred desetimi leti sem se, kot bi rekel Šalamun, ... utrudil podobe svojega plemena in se odselil.«

Po odhodu iz domovine je Tomaž Kajzer (Matija Vastl) postal eden najbolj priznanih koreografov na svetu. Na začetku se zdi, da mu bo plesna predstava Krst pri Savici prinesla potrditev tudi doma. Na kontrolno predstavo pridejo politiki, ki pa jim predstava nikakor ni všeč in umetniškemu direktorju Šmidu, ki je Kajzerja povabil, postavijo ultimat. Ali bo ogrožena njegova kariera ali pa naj prekine sodelovanje s Kajzerjem.

Manipulacija medijev in rušilnost neresnic nima meja. Bo to še ena od potrditev, da je strah pred letenjem zgolj malenkost v primerjavi s človeško zahrbtnostjo?

Smodnikov milkshake (Premiera): Kanal A ob 21.35

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Gunpowder Milkshake. Koprod., 2021. Režija: Navot Papushado. Igrajo: Karen Gillan, Lena Headey, Carla Gugino, Michelle Yeoh, Joanna Bobin. Akc. film. 125 min.

Tri generacije žensk se borijo proti tistim, ki bi jim lahko vzeli vse ...

Sam (Karen Gillan) je bila stara komaj 12 let, ko jo je bila njena mama Scarlet (Lena Headey), elitna morilka, prisiljena zapustiti. Sam so vzgajali v Firmi, neusmiljeni hudodelski združbi, za katero je delala njena mati. Petnajst let kasneje gre Sam po materinih stopinjah in postane neustrašna morilka. Ko pa se izjalovi zelo tvegan posel, ima Sam s tarčo na hrbtu samo eno možnost za preživetje – združiti se z materjo in njenimi smrtonosnimi sodelavkami, knjižničarkami.

V žarišču: TV SLO 2 ob 21.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Spotlight. ZDA, 2015. Režija: Tom McCarthy. Igrajo: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, John Slattery. Drama. 140 min.

Film prikazuje pretresljivo resnično zgodbo o dolgoletnem delu skupine preiskovalcev časopisa Boston Globe, ki so za svojo raziskavo prejeli Pulitzerjevo nagrado.

Leta 2001 je Boston Globe najel novega urednika, Martyja Barona. Ko je ta v kolumni svojih novinarjev uredništva V žarišču prebral izjavo odvetnika, ki je trdil, da je bostonski nadškof vedel, da eden njegovih duhovnikov zlorablja otroke, a ni storil nič, je pozval svoje novinarje, naj zadevo raziščejo. Najprej mislijo, da zasledujejo zgodbo enega duhovnika, potem pa ugotovijo, da so na sledi veliko več duhovnikom in načrtnemu prikrivanju njihovih zločinov.

Hvalnica neodvisnemu novinarstvu, ki jo odlikuje izjemna igralska zasedba. Leta 2016 je bil film nagrajen z dvema oskarjema. Tudi z najprestižnejšim – za najboljši film leta.

Shania Twain, ne samo dekle (Premiera): TV SLO 1 ob 22.15

Shania Twain: Not Just A Girl. VB, 2022. Režija: Joss Crowley. Dok. film. 95 min.

Dokumentarni film je pripoved o življenju in ustvarjalni poti kanadske pevke in glasbenice Shanie Twain. Prodala je več kot sto milijonov plošč, dosegla tri diamantne naklade pri treh zaporednih albumih in spremenila podobo kantri glasbe.

Po velikih uspehih v kantriju se je preusmerila k pop glasbi in zabrisala meje med žanri. Kljub številnim oviram in padcem se je vedno pobrala in glasbeno ustvarjala naprej.