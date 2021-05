Kritično mišljenje je mišica, ki jo je treba trenirati

V nadaljevanju preberite:

Zagovarja tezo, da bo za razvoj tehnologije nujno treba poglobiti razumevanje človeške psihologije in vedenjskih teorij. Trenutno je Ana Pintar štipendistka Asefa, članica Beta Gamma Sigma, piše bloge, ustvarjala je podkast Vitamin Z (o znanju, ki ga šola ne uči), je pa tudi sveža magistrica ekonomske fakultete; raziskovala je apliciranje vedenjske ekonomije na produktni razvoj.



Kot večna raziskovalka preučuje različna področja: tehnologijo, psihologijo, marketing, šolstvo … V prihodnje bi rada vsa ta področja povezovala, še posebno gospodarstvo in šolski sistem, prepričana pa je, da bi se morali bolj povezovati tudi mladi in starejši.



Na Švedskem je izbira teme za zaključna dela videti tako, da podjetja razpišejo aktualne izzive, s katerimi se srečujejo. Študentje se prijavijo na delovno mesto in rešujejo izzive, ki dejansko potrebujejo rešitev. To je zelo dobra iniciativa, da se šolstvo in gospodarstvo povezujeta in da trg določa, kakšne predmete

potrebujemo.



Ko znanje usvojimo, je pomembno, kaj z njim naredimo. Da prebrano vsebino spremeniš v dejansko znanje, potrebuješ še pogovor o problematiki, soočenje mnenj, morda o tem koga tudi poučiš, saj se ravno s poučevanjem tematika najbolj vtisne v dolgotrajen spomin.



Preveč smo odtujeni od sebe. Verjamem, da lahko zmožnost samorefleksije in poznavanje samega sebe v veliki meri preprečita mentalne težave. Če bi temu posvetili več pozornosti, bi se lahko ognili več duševnim boleznim.