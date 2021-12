Lahko Vesna prinese pomlad?

V nadaljevanju preberite:

Predsednica društva Ekologi brez meja Urša Zgojznik predstavlja jin, okoljevarstvenik in kmetovalec Uroš Macerl pa jang dualnega vodstva nove zelene politične stranke v nastajanju Vesna. Na družbenih omrežjih so njun nastop v Studiu city vzeli v zobe, ker se nista opredelila, ali bo stranka leva ali desna. »Zavestno smo se odločili, da se ne bomo pozicionirali. Hočemo presegati trenutni moment slovenske politike, ki zahteva postavitev na levo ali desno, drugače si takoj nakoplješ sovražnike. Hkrati pa želimo preseči to, da se z nekom ne bomo pogovarjali. Seveda se bomo – manko dialoga je ključni problem današnjega časa, blokira delovanje parlamenta in družbe. S kom bomo sodelovali, pa je drugo vprašanje. Postavili smo si visoka načela, bomo brezkompromisni,« je za Sobotno prilogo povedala Urša Zgojznik in zatem dodala še, »zaradi politik in vsebin, ki jih zagovarjamo, pa je zelo jasno, da smo levo od politične sredine.«