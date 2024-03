Latinska Amerika je daleč od Evrope

V nadaljevanju preberite:

»Cerkev je bila v Latinski Ameriki zelo pomembna v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, potem je Janez Pavel II. uničil vse, kar je bilo mogoče. Odstranil je vse, ki so se nagibali na levo, uničil je vse, kar je bilo pozitivnega v cerkvi Latinske Amerike. Šele papež Frančišek je začel postavljati stvari na svoje mesto. Pavel VI. je še uresničeval sklepe drugega vatikanskega koncila, Wojtyła je tudi vse to porinil na stran in uničil. Bil je karizmatičen za en del vernikov, vendar zelo reakcionaren.«

Pogovarjava se tudi o salvadorskem nadškofu Oskarju Arnulfu Romeru, Wojtyła ga je imel za rokovnjača, ker je podpiral reveže, ubili so ga na oltarju med mašo. Poznal sem ga osebno, veliko sem se pogovarjal z njim, tudi še malo preden so ga ubili, rekel mi je, da Wojtyła ničesar ne razume. Zdaj je svetnik, za blaženega in potem za svetnika ga je zelo na hitro naredil papež Frančišek. Rafael Correa je bil na slovesnostih ob beatifikaciji in potem še kanonizaciji. Občuduje svetnika Romera.