Le ena strast je močnejša od upanja – strah

Antonio Scurati, letnik 1969, je pisatelj in novinar, profesor primerjalne književnosti in kreativnega pisanja na milanski zasebni univerzi IULM. Je razgledan poznavalec medijskih poljan in dolgoletni kolumnist nacionalnih dnevnikov Corriere della Sera in La Stampa ter tednika Internazionale, dobitnik malodane vseh italijanskih literarnih nagrad in priznanj.

Če romanopisca Scuratija slovenski bralci že poznamo po uspešnici Nezvesti oče (prev. Janko Petrovec, Mladinska knjiga 2016), imamo zdaj končno izgovor za pogovor ob izidu romana M. Sin stoletja (prev. Tea Štoka, Beletrina 2023), izvirno objavljenega že septembra 2018, prvega dela bajne tetralogije dokumentarnih romanov o Mussoliniju oziroma posvečenih dobi od ustanovitve Zveze bojevnikov (Fasci di Combattimento) marca 1919 do govora v poslanski zbornici z dne 3. januarja 1925, ustoličenju diktature po Matteottijevem umoru in politični krizi, ki je demokratični del parlamenta prisilila v odcepitev na Aventinski grič.