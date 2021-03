Ljudje se umikajo od grozljivih podob. Več ko vidijo, manj čutijo

V nadaljevanju preberite:

Julian Stallabrass, profesor umetnostne zgodovine na Courtauld Institute of Art, je avtor več knjig, fotograf in kustos. V povsem novi knjigi Killing for Show: Photography, War, and the Media in Vietnam and Iraq (Ubijati za šov: fotografija, vojna in mediji v Vietnamu in Iraku) je primerjal vizualno podobo vojne v Vietnamu in Iraku. V njej je pogledal tudi v drobovje medijske industrije in vojnega novinarstva in fotografije.



Od ameriško-koalicijske okupacije Iraka mineva osemnajst let. Katere podobe iz časov invazije, okupacije in državljanske vojne so se mu najbolj vtisnile v spomin? Kot večina ljudi, je povedal Stallabrass, najprej pomisli na prikaz taktike »šokiraj in osupni« (shock and awe) na prvo noč vojne, ko so ZDA z vodenimi izstrelki bombardirale in razstreljevale vladna poslopja v Bagdadu. To je bila velika akcija stikov z javnostjo. Novinarji so bili zbrani v hotelu Palestina – na nasprotnem bregu Tigrisa je bila večina napadenih zgradb. Pred fotografskimi objektivi so ameriške sile pokazale, kakšno uničenje lahko povzročijo kateremu koli izbranemu sovražniku, in to na ekstravaganten, divji način.



Pomisli tudi na vse tiste fotografe, ki so se trudili pokazati učinke bombardiranja na ljudi, po katerih so padale bombe. Ne misli na iraške uradnike, ki so jih pravočasno evakuirali, ampak na navadne civiliste ...