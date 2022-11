Ljudski tribun

V nadaljevanju preberite:

Ko je Luiz Inácio Lula da Silva po treh spodletelih poskusih leta 2002 prvič zmagal na volitvah, so mediji že pisali o fantu, ki se je povzpel iz najhujše revščine v svetovne vrhove. Niso pa še mogli dodati, da je pravzaprav vstal od mrtvih, politično mrtvih, kakor je mogoče dodati zdaj. Poldrugo leto je sedel v zaporu, obsojen zaradi korupcije v naftni družbi Petrobras. Naftni čudež se je začel prav v njegovem času. Tudi nogometno svetovno prvenstvo in olimpijske igre je Braziliji zagotovil Lula. Sodnik Moro, ki ga je vneto in uspešno preganjal, je od skrajnodesničarskega predsednika Jairja Bolsonara za plačilo dobil položaj pravosodnega ministra. Vrhovno sodišče je Lulo oprostilo, po poldrugem letu se je vrnil na svobodo, še enkrat kandidiral in še enkrat zmagal.