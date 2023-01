Lobiranje je del demokracije, njegova zloraba pa kazniva

V nadaljevanju preberite:

V politiki in sploh v javnem življenju sodi lobiranje med zelo slabo razumljene oziroma napačno predstavljene dejavnosti. Lobiranje se zelo pogosto preprosto enači s korupcijo ali vsaj – po učinkih – z družbeno škodljivim delovanjem. Zato ne preseneča, da mnogi nočejo imeti opravka z lobisti. Prepričani so, da je to negativno delovanje, ki škoduje širšim družbenim interesom in tudi njihovemu ugledu.